Denuncia de la Procelac: Jaldo habló de un ataque mediático y político

En ese sentido, Jaldo puso énfasis en que no hubo otros gobernadores “con la decisión política y las manos limpias” para luchar contra los que comercializan drogas. “Seguramente algunos intereses estamos tocando”, dijo. Mencionó también que es posible que haya gente molesta por los cambios estructurales que viene realizando en el gobierno. “Ni qué hablar que estamos por llegar a las elecciones con un gobernador de Tucumán que hace tiempo no medía 70 puntos. Cómo no van a ir sobre él con cuestiones mediáticas, políticas, con calumnias e injurias”, lanzó.