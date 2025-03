Multitudinaria marcha por el 8M en Tucumán: un grito unánime por la lucha de los derechos de las mujeres

"Estoy marchando por mis amigas, a quienes sus padres no dejaron venir, pero sobre todo porque hace cuatro años sufrí un abuso por parte de mi ex pareja. Cuando denuncié, no me escucharon, ya que decían que yo había cedido frente a tanta insistencia. Entonces, no contaba como abuso", fueron las palabras de Milagros de 21 años. "Estoy alzando la voz por mí, por mis amigas y por las mujeres de mi familia, que en su mayoría están atadas al patriarcado. Pero más que nada, estoy aquí alzando la voz para decir que si se puede salir adelante”.