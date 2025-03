Viviana Canosa y Jorge Rial se reencontraron luego de 25 años: "Fuimos enemigos íntimos"

En ese momento Jorge Rial marcó su postura: “A mí no me pasa nada. Yo tengo memoria selectiva, de algunos sí y de otros, no. En las peleas no nos pegábamos del cinturón para abajo. Hasta ahí llegábamos. Pero yo recuerdo que había arrancado Gran Hermano y vos te subiste con el helicóptero y fue una genialidad eso. Yo para afuera tenía que putear, pero para adentro pensaba ‘estuvo muy bien, hizo lo que tenía que hacer’. Eran cosas que estaban bien hechas. No fuiste a tirar una bomba adentro de la casa, fuiste a tirar volantes”.