El impulso Tarucas empieza a expandirse en Tucumán

“El deporte está en toda sociedad, y es parte fundamental para el crecimiento: ayuda a cortar diferencias, fomenta el diálogo, rompe un montón de esquemas y de prejuicios que hay. El rugby en particular nos hace naturalizar la solidaridad, el trabajo en equipo, el esfuerzo, y eso no sirve únicamente para un partido, sirve para la vida”, reflexionó el ex entrenador de Los Pumas, que también elogió la aparición de Tarucas.