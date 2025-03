La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial por el escándalo de $Libra

En esta sesión se debatirán diversos proyectos relacionados con el caso $Libra, entre los cuales se destaca el texto que propone la creación de una comisión investigadora. Esta iniciativa ha sido impulsada por los radicales disidentes de Democracia para Siempre, junto con varios pedidos de informes presentados por bloques como Encuentro Federal, Coalición Cívica, UP y la Izquierda. Sin embargo, se da por hecho que no se alcanzarán los dos tercios necesarios para sancionar las iniciativas, ya que no se prevé que los textos cuenten con dictamen de comisión, consignó el sitio de noticias Ámbito.