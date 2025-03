"Todas las obras del Plan Prelluvia han dado resultado", afirmó Osvaldo Jaldo tras el temporal

Sin víctimas fatales

Jaldo también resaltó que "no se lamentaron víctimas fatales ni desaparecidos, gracias a las obras que se han funcionado". "Cayeron 130 milímetros en dos horas. Hubo ríos que iban haciendo olas al borde de su caudal, canales al límite, pero no rebalsaron. Los desagües estaban limpios, por eso el escurrimiento fue importante. En menos de 24 horas tuvimos todos los servicios restablecidos; hoy no hay rutas cortadas en Tucumán", subrayó el gobernador en su conferencia de prensa.