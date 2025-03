José Seleme pide a Jaldo destinar recursos para obras y evitar inundaciones en Tucumán

El legislador también hizo hincapié en el manejo de los fondos enviados por Nación para obras hídricas: “4.500 millones de pesos envía Nación a Tucumán en concepto de ATN, a través del Ministerio del Interior lo distribuyeron por el 'Plan Pre Lluvia'. En noviembre presentamos un pedido de informe al Ministro de Obras Públicas que no prosperó, no hubo colaboración de su parte, no pudimos saber qué trabajos se estaban haciendo, cómo se invirtió ese dinero o en cuáles zonas de las provincias se estaba trabajando. Nunca nos respondieron”.