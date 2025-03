Falla masiva en un popular dispositivo de Google para ver series: las quejas de los usuarios alrededor del mundo

Los usuarios no tuvieron suerte al consultar en la página de soporte. Las soluciones sugeridas no llevaban a resolver el problema que tampoco era de Google TV, si no del dispositivo en sí, indicaron desde la página especializada, Tom's Guide. “¿Alguien sabe por qué Chromecast no funciona más? Por favor, Google, arréglalo”, reclamaba en inglés sobre la medianoche de este domingo Vander LS, un usuario en X, donde la problemática se había vuelto tendencia.