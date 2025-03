¿Netflix ocultó a Colapinto en "Drive to Survive"? La decepción de los argentinos en redes sociales

Colapinto aparece solamente 10 segundos y de espalda y uno o dos más cubriéndose la cara. No aparece su nombre, no se lo menciona como uno de los pilotos oficiales de una de las escuderías destacadas, tampoco hay mención a su trayectoria. Aunque una de las teorías indica que Alpine y Netflix no llegaron a un acuerdo por su imagen, otros sugirieron que el piloto argentino podría tener su propio espacio en la octava temporada del ciclo.