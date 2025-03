La chicana de Leandro Díaz a River, tras la derrota de Atlético Tucumán: “No se escucha nada”

El “Loco” fue consultado por los silbidos que le dedicaron los fanáticos del conjunto local, en el momento en que se presentaron las formaciones titulares de ambos equipos. “La verdad no escuché nada”, reconoció Díaz. Fiel a su estilo, con sorna, el delantero agregó, rápidamente: “Y sí insultaron no lo sé, como no se escucha nada…”.