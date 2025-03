La fruta que deberías sumar al mate para tener energía todo el día

En el desayuno, la merienda, entre horas, cuando estamos tristes, felices o animados, el mate es una infusión infaltable entre los argentinos. Su delicioso sabor amargo -aunque para algunos dulce- no es lo único que resalta de esta infusión, si no la cantidad de beneficios que aporta para la salud. Pero existen ingredientes que se pueden agregar a esta bebida para potenciar sus propiedades, como es el caso de una fruta particular.