El colectivo de Guerrilla Girls denuncia la discriminación de las artistas

Precisamente Kollwitz contó sobre esta exposición que “nuestro trabajo no es el tipo de cosa con la que una galería pueda ganar dinero, nuestros carteles se venden por 30 o 40 dólares y eso no va a hacer que una galería sobreviva”. “No nos hemos resistido a exponer en galerías comerciales, simplemente no estaban interesada en nosotras. Las atacamos”.