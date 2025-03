Pusineri se jugó un pleno a defender, pero falló en la definición y le valió la derrota

Con el ingreso de Brizuela perdió un volante y ganó un central; además Melo no hizo el mismo desgaste de Acosta y por eso el ex Boca recibió la pelota y tuvo tiempo y espacio para rematar al arco. Borja intentó intervenir y eso lo hizo perder una milésima de segundo a Durso, que reaccionó tarde y no pudo tapar un remate que no fue tan violento y tampoco muy esquinado.