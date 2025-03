El desgarrador testimonio del técnico de Olimpo sobre las inundaciones en Bahía Blanca: "Fue como una guerra"

“Bahía Blanca está convulsionada. Estamos sin luz, sin agua. Estamos prácticamente incomunicados”, relató el ex director deportivo de Nueva Chicago. “Fue como una guerra, pero de agua. La destrucción que hay es impresionante. No se puede comprar productos básicos, agarró a todos desprevenidos. La gente está desesperada. No termino de dimensionar lo que pasó. Hoy recién tuve señal en el teléfono y tuve más información de lo que pasó”, agregó.