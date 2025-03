Acusada de ofrecer certificados prescolares truchos por Facebook

En el marco de una denuncia por la venta de certificados prescolares truchos que se ofrecían por las redes sociales, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, a cargo de María del Carmen Reuter, imputó a una mujer de 32 años por los delitos de usurpación de títulos en concurso ideal con falsificación de sellos en calidad de autora y en perjuicio del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Por delegaciones de la titular, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio fue la encargada de describir el hecho atribuido (ver abajo) y las evidencias. “Este nuevo tipo de flagelo (ciberdelito) se realiza mediante la explotación de las redes sociales y a partir de estas publicaciones (bajo el seudónimo de More Nicol) es que se pudo hacer un análisis por personal experto y a través de un número telefónico dar con su identidad y su domicilio”, sostuvo la representante del MPF sobre las circunstancias de la aprehensión. A continuación, Bellomio requirió la prisión preventiva por dos meses, fundamentando el pedido en los riesgos procesales de fuga y de obstaculización (podría haber más involucrados). “Estos certificados falsos omiten darle la oportunidad a que se detecten problemas de salud en menores de edad, o sea, se está atentando a la seguridad y a la salud pública al haber utilizado herramientas que pertenecen tanto al Ministerio de Salud de la provincia como a distintos hospitales y a profesionales cuyos sellos fueron falsificados (porque las matrículas no coinciden mientras que a otros se les otorgaron especialidades que no poseen)”, agregó la investigadora, quien mencionó que la acusada cuenta con una causa en trámite en el marco de otro legajo por estafa (decía que podía entregar planes sociales a cambio de transferencias bancarias, a continuación los citaba en un lugar y finalmente los bloqueaba). Tras escuchar a las partes, el juez actuante resolvió dictar la prisión preventiva pero por el término de 20 días (con vencimiento el 28 de marzo), no haciendo lugar a la solicitud de la defensa técnica para la modalidad de arresto domiciliario.