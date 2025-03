La guerra por los algoritmos que “piensan” sin entender

El grupo Infoling (Información Global sobre Lingüística Hispánica), que articula a lingüistas de diversas regiones del planeta y difunde información científica, ha señalado: “el nivel de precisión ofrecido actualmente por la inteligencia artificial generativa de acceso abierto y gratuita, como p. ej. DS, nos permite pensar en el desarrollo de sistemas automatizados de creación de resúmenes bibliográficos, que pueden tener una utilidad extraordinaria tanto para la investigación como para la docencia” (https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQZTVrVkrczJGBKsCwpBRdbSQCN). Estamos hablando de validación científica de aplicación del algoritmo, para la que se ha apelado al análisis y evaluación de los resúmenes bibliográficos por parte de los autores de los textos que han sido sintetizados. En cuanto a las limitaciones, se ha advertido que el procesamiento puede operar con algunos desvíos respecto de los objetivos de los textos científicos, jerarquizando determinados tópicos que no son los centrales. Aquí se pone en juego el concepto de “razonamiento” de la IA generativa, frente a las capacidades humanas, y sus limitaciones para interpretar la red de implícitos que comporta la discursividad lingüística. Recordemos que los modelos lingüísticos requieren una primera fase de entrenamientos con millones de documentos de la web que son operados por una red neuronal hasta que el algoritmo “aprende” a generar un texto similar con secuencias de palabras. Luego requiere del entrenamiento, según el modelo, para realizar tareas específicas (aprendizaje supervisado), tales como responder a interrogantes, etc. Sin esa cantidad de datos y la vasta recurrencia de patrones que proveen, no es posible el “aprendizaje”. El humano aprende por interacción y experiencia con muchos menos datos.