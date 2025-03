“Desde el altillo” recupera la experiencia infantil del exilio

- Fue un proceso largo que empezó a dar vuelta sobre la idea de contar el exilio en general, hasta que me cayó la ficha de que lo que quería contar era la experiencia familiar y cómo había repercutido en mi vida. Entonces tomamos las cosas que había guardado durante más de 40 años, entre las que estaba la muñeca de una negrita con la cual me fui al exilio. Solo nos podíamos llevar un juguete y me acompañó del 76 al 83. Volví con una caja llena. Dramáticamente trabajamos con algunos de esos objetos tratando de hacer memoria con la directora, reconstruyendo y recordando distintos juegos, muñecas, lugares... fue un trabajo de reconstrucción muy interesante porque de no acordarme casi nada, empezaron a brotar distintos recuerdos, precisos o bastante fragmentados.