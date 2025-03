Cartas de lectores: muerte en el Parque Guillermina

La muerte de un joven en el Parque Guillermina, al que le dispara un policía luego de haber violentado y robado a una persona indefensa, ha suscitado una serie de opiniones, a favor y en contra. He leído los comentarios de los lectores de LA GACETA , mayormente a favor del policía, atroces expresiones como “hay que eliminarlos a todos”; “son ratas inmundas”, etc. y me ha recordado al comienzo de la novela “1984”, donde George Orwell relata que “se está preparando la Semana del Odio”. Volviendo al caso puntual, es un debate interminable: si se cumplió con el deber, si fue para resguardo de la seguridad social, o en legítima defensa; un gran debate también en torno a si la justicia es justicia sólo con los delincuentes comunes y protege a los que están resguardados por privilegios económicos. Seguirá el debate y las posturas enfrentadas, que una vez más generan una tensión en la opinión social, sacando lo mejor y lo peor de las personas. Es importante no estar desprevenidos ante un error insalvable: forjar una conciencia social que legitime prácticas de las fuerzas de seguridad que no estén amparadas por nuestra Constitución. Esto nos hace vulnerables a todos los ciudadanos y nos deja indefensos, no sólo ante los que delinquen sino ante los que tienen que protegernos.