Las caravanas de egresados y el uso del espacio público

La tensión entre intereses y derechos en este asunto es evidente. Prohibir puede resultar ineficaz; mirar hacia otro lado, irresponsable. El desafío está en ordenar, regular y generar conciencia. Consultada al respecto, la intendenta ha sido discreta y comprensiva: ha señalado que la gente “se recibe una vez” y ha entendido que son unos pocos momentos de festejo y que mientras no haya excesos no se iba a perseguir estas caravanas. No obstante, se debe reflexionar que se trata de una especie de carnaval en el que hay ciertos riesgos que ya han sido analizados por algunas instituciones educativas. Ergo, Las autoridades podrían ofrecer alternativas y pautas claras; las instituciones educativas pueden colaborar en la organización; y quienes celebran, asumir que el festejo no los exime del cuidado del entorno. La plaza no necesita ser blindada ni vaciada de vida. Al contrario: debe seguir siendo un espacio de encuentro, también para la alegría. Pero una comunidad madura se reconoce en su capacidad de festejar sin destruir, de ocupar el espacio común sin degradarlo.