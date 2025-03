Cartas de lectores: título universitario

Somos un grupo de recientes egresados de la Universidad Nacional de Tucumán que, a más de 100 días de haber completado con mucho esfuerzo nuestros estudios universitarios, nos encontramos en una lamentable situación: la Facultad de Filosofía y Letras argumenta que, debido a un inconveniente con el sistema informático SIU Guaraní, el departamento que se encarga de tramitar nuestros títulos no puede hacerlo, ya que no puede constatar que hayamos culminado nuestros estudios. En otras palabras, para la facultad - en estos momentos- no somos egresados. Luego de pedidos formales, presentación de notas, y reuniones con autoridades, la respuesta siempre es la misma: un pedido de paciencia, y la imposibilidad de emitir una constancia de título en trámite o de finalización de estudios. Esto no es una cuestión de impaciencia. Han pasado meses de oportunidades laborales y de desarrollo profesional perdidas: becas, trabajos, concursos, inscripción en la Junta de Clasificación de nuestra Provincia, etc. Somos alumnos agradecidos con la UNT y la Facultad de Filosofía y Letras, por habernos brindado una educación gratuita y de calidad. Por eso, es contradictorio que hoy nos veamos imposibilitados de ejercer nuestra profesión por una cuestión administrativa.