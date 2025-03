“Las políticas públicas ejecutadas desde 2008 traban el desarrollo del sector sucroalcoholero”

“Todos estos productos y proyectos ya los ejecutó Brasil exitosamente. ¿Por qué nosotros seguimos estancados y de crisis en crisis? ¿Cuál es la causa por la cual década a década todas estas producciones realmente competitivas no pueden desarrollarse? Imitando a un ex presidente de Estados Unidos me respondo: ‘Estúpido, son las políticas fiscales, monetarias, cambiarias y de regulaciones instauradas en la Argentina desde 2008’. Muchas de las cuales aún están vigentes”, finalizó.