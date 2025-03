Posibles explicaciones de las maniobras engañosas de la IA

Sus métodos de engaño no son tan cómicos o torpes como tratar de cambiar piezas cuando Stockfish no está "mirando". En cambio, la IA parece razonar a través de métodos más astutos, como alterar los archivos del programa de juego. Después de determinar que no podía vencer a Stockfish en una partida de ajedrez , por ejemplo, o1-preview les dijo a los investigadores a través de su bloc de notas que "para ganar contra el poderoso motor de ajedrez" podría necesitar comenzar a "manipular los archivos de estado del juego".