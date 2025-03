Condenas y absoluciones en el caso de la Estancia Riarte

Luego de la lectura de la sentencia, Puig instó a todas las partes a buscar una resolución pacífica del conflicto: “Este tribunal no es el ámbito donde debería resolverse esta situación”. También remarcó que el juicio no resolvía el conflicto de fondo: “Aquí no se discutieron títulos de propiedad ni derechos territoriales”. La querella integrada por Florencia Abdala y Camilo Atim, señaló que el fallo confirma la existencia de un delito y que no se puede justificar el ingreso por la fuerza a una propiedad privada. El abogado de la defensa, Carlos Garmendia criticó el fallo y adelantó que apelará.