El sacerdote agredido cerca del parque Guillermina rompió el silencio: "Fue un intento de robo”

El hombre en moto regresó y se identificó como agente de la Policía Federal, mostrando su placa. "Me dijo que no tuviera miedo y se ofreció a llevarme a la parroquia, ya que no podía caminar bien por el golpe en la pierna. Cuando llegamos, me dio la mano, me presenté como el padre Pepe y él me dijo que se llamaba Lucas y era de la Policía Federal", detalló.