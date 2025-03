¿Llegará al clásico con Brasil?: la confesión de Mascherano sobre el estado físico de Lionel Messi

Cuando fue anunciada la ausencia del ex Barcelona y París Saint-Germain para el duelo del pasado domingo por la segunda fecha de la Liga de Estados Unidos, se especuló que podría estar lesionado, sin embargo, el ex mediocampista albiceleste explicó el motivo de la no convocatoria para el duelo por la segunda fecha de la MLS: "Con respecto a ‘Leo’, no tuvo ninguna lesión, obviamente con el correr de los partidos sintió el cansancio y tuvo una sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston", explicó Mascherano.