Un respiro para el sector azucarero: sube el bioetanol

El azúcar tampoco está ajeno a las fluctuaciones del mercado por los aranceles anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump. El año pasado, las exportaciones del complejo azucarero fueron de U$S 422 millones y mostraron una suba de 188% con respecto a 2023. Se destacaron azúcar y melaza (68,8%); golosinas, chocolate blanco y otros artículos de confitería sin cacao (17,4%); y alcohol etílico (13,7%). Los principales destinos fueron los países de América del Norte (U$S 185 millones, con una participación de Estados Unidos del 87,5%) y “Resto de Aladi” (U$S 142 millones).