Reflexiones que deja el festejo del “Último primer día”

Una breve pero intensa expectativa generó el festejo del “Último primer día” (UPD), práctica de alumnos que inician el cursado del último curso del secundario. Esta celebración “es como el inicio del final. Te ponés triste de pensarlo pero antes no importaba”, dijo una alumna a LA GACETA. Se reúnen en casas, fincas y -principalmente- salones; se divierten, consumen mucho alcohol y suelen asistir a las primeras clases prácticamente sin dormir y a menudo con la resaca a cuestas. “La cuestión no pasa porque seamos viejos y aburridos. Hay otras formas de divertirse que no son tomando alcohol, porque no es este el modo de llegar a una institución educativa”, dijo la ministra de Educación, Susana Montaldo en una entrevista en la que exhortó a los padres a que colaboren, al tiempo que anunció que el Instituto de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) haría control y clausuraría los salones de fiestas y multaría a sus propietarios. No obstante, ayer, en el comienzo de clases, no se sintió la incidencia de los festejos del UPD, que no fueron considerados por el IPLA. Su titular minimizó el fenómeno ante LA GACETA y no dio cifras sobre las multas o las clausuras que había anticipado la ministra.