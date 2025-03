LIBRERAS #2: Eiti Leda Libros, Antonella Trejo

Mi idea siempre fue trabajar con editoriales independientes, y, creo yo, lo que diferencia a mi librería es la curaduría, la cual es totalmente subjetiva, ya que no tengo conocimientos ni estudios previos, leo porque es lo que amo y recomiendo los libros que me gustan o aquellos que son de mi interés y querría leer. Cada mes trato de leer por lo menos dos libros de mi catálogo, si bien podemos hablar de un libro sin haberlo leído, me resulta no sólo más fácil sino también más genuino recomendar y hablar sobre aquellos títulos o autores o autoras que ya leí. Los títulos más vendidos en la librería son aquellos que forman parte de mis favoritos y recomiendo insistentemente. Pero también me gusta pedir recomendaciones a los lectores que compran en mi librería, preguntarles si el libro que se llevaron anteriormente les gustó o no. Siempre que vendo un libro pido que después me cuenten qué tal les fue con la lectura. Tener feedback me parece que es lo más importante para fidelizar lectores/clientes. Cada vez que alguien me escribe preguntando por algún libro me presento, conozco el nombre de quienes pasan por la librería, sé qué libros compraron, cuáles les gustaron y cuáles no, y cuáles pueden interesarles.