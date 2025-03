La computadora no encuentra redes wifi: ¿por qué ocurre esto y cómo solucionarlo?

La conexión a internet es esencial, pero pagar un servicio no siempre garantiza el acceso. Puede pasar que a la hora de usar la computadora, el celular o cualquier otro dispositivo este no encuentre una red wifi o directamente no muestre ninguna opción para conectarse. Esto se puede deber a problemas con el proveedor del servicio, al router de conexión o a una falla del propio dispositivo. Algunos de los motivos más comunes incluyen problemas de hardware, como fallas en la tarjeta de red o algún problema físico, o fallas en el software, por ejemplo, una configuración incorrecta puede generar que un dispositivo no detecte redes wifi.