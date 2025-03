Dos series disponibles en streaming muestran los límites de las relaciones de poder

La serie Dinastía comienza con el disgusto de Fallon Carrington, por el compromiso de su padre, el millonario Blake Carrington, con una empresaria venezolana de nombre Cristal Flores. En su intento por separarlos, Fallon termina perdiendo un ascenso en la compañía de su padre, por lo que acaba por unirse con Jeff Colby, un ex agente y ex empleado de su progenitor, para fundar su propia marca. La muerte del ex esposo de Cristal, sumado a la relación sentimental de su sobrino Sammy con Steven, el hijo de Blake y hermano de Fallon, amenazarán con revelar oscuros detalles y secretos del pasado tanto de Cristal como de la familia Carrington. El elenco lo conforman Elizabeth Gilles como Fallon, Nathalie Kelley como Cristal, James Mackay como Steven, Rafael de la Fuente como Sammy, Sam Adegoke como Jeff y Grant Show como Blake Carrington.