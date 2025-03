El conmovedor homenaje de la patinadora hija del argentino que murió en la tragedia aérea de Washington

Más momentos emotivos

Otro de los momentos emotivos fue la presentación de Sofia Bezkorovainaya, joven de 14 años que utilizó la vestimenta que su amiga Everly Livingston utilizó la temporada pasada, y realizó la rutina que la adolescente iba a realizar esta temporada. Para el cierre, se le sumaron una docena de patinadores, que cantaron “You’ll Be in My Heart” de la película “Tarzan”.