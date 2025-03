Por decreto se resolvió que no podrán disponerse aportes obligatorios a cámaras empresarias

No se habilitará más esta herramienta

Según el gobierno libertario, las cláusulas de aportes a entidades no asociadas no tienen fundamento normativo. Por ende, se estableció que no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras a los empleadores. Sin embargo, seguirán vigentes las cláusulas de acuerdos ya firmados, pero no se habilitará más el uso de esa herramienta.