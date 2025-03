Esta es la manera correcta de guardar la fruta durante los días de calor

El calor no cesa y estos días de temperaturas elevadas pueden afectar a los alimentos de la cocina no solo en su apariencia si no también en sus propiedades. Por ello, resulta fundamental aprender la manera en que se deben conservar para asegurar que estas duren por más tiempo en la temporada de verano. En el caso de las frutas debemos tener en cuenta de su tipo y el lugar qué les corresponde.