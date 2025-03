El jugador de Los Pumas que deja el rugby XV para volver a Los Pumas 7s

Durante sus seis temporadas con el seleccionado nacional, Bazán Vélez disputó 177 partidos y marcó 59 tries. Entre sus logros más importantes, se destacan la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el título en el Seven de Vancouver 2022 (su último torneo en el seven) y el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.