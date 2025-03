La Justicia ordenó una pericia psicológica para Fabiola Yáñez

También dejó una serie de preguntas en el cierre del escrito: “¿Por qué Alberto Fernández no inició un proceso sobre régimen de comunicación en España? ¿Por qué no tramitó ante el organismo pertinente la restitución? ¿Por qué tampoco, si tan preocupado está por las supuestas dificultades para maternar de la madre de su hijo, no solicitó el cuidado del niño en España, donde no tiene restricción alguna y le sobran recursos?"