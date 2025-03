Murga dijo que el discurso de Jaldo fue "vergonzoso en muchos aspectos"

En cuanto a la seguridad, el referente de CREO fue tajante. “El gobernador Jaldo no es el gobernador de Tucumán. En Tucumán, ¿quién no tiene miedo de dejar a los chicos en la parada del colectivo para ir al colegio? ¿Qué operario sale de una fábrica, a las 10 de la noche, y vuelve pedaleando, en moto o en auto a su casa sin que tenga miedo de que lo vayan a asaltar? ¿Qué comerciante no tiene miedo de abrir las persianas y que a los 3 segundos lo estén asaltando? ¿Quién para tranquilo en un semáforo esperando la luz verde? O sea, realmente, sobre seguridad debería hacer silencio y ponerse a trabajar para modificar esto”, enfatizó.