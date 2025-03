Coplas y cultura en la Fiesta de la Pachamama

Respeto

Espera que con la nueva elección de la Pachamama puedan seguir respetando sus culturas y comunidad indígena. “Somos parte de una comunidad que viene desde el año 1716. Esperamos que esto no se haga algo político, a veces hay gente que no entiende lo que es nuestra cultura, pero pedimos que la respeten”, dijo. Además, expresó su malestar con quienes confunden a la fiesta con un festival: “Cuando es una fiesta significa que es del pueblo y todos pueden participar”. También trató de concientizar a los visitantes sobre el cuidado de la naturaleza, pidiendo que no dejen basura en el lugar. “Nosotros debemos ser conscientes de no ensuciar tanto. Si estamos hablando de la Pachamama, no tenemos que ensuciar. Mucha gente viene de fiesta y no tiene en cuenta los cuidados de nuestra naturaleza, les pedimos que por favor sean conscientes de eso”.