Cristina Kirchner a Milei: "vos pensabas que eras un rockstar mundial, mirá cómo terminaste... estafador global, rodeado de coimeros locales"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente al actual mandatario Javier Milei después de su discurso ante la Asamblea Legislativa, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A través de sus redes sociales, la ex mandataria no solo criticó la falta de anuncios novedosos en la exposición del presidente, sino que también puso el foco en las recientes acusaciones internacionales sobre una presunta criptoestafa y el pago de coimas para acceder a reuniones con el jefe de Estado.