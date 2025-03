El cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes: "Ahora me vas a conocer"

La pelea entre Santiago Caputo y Facundo Manes

"Me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba pero yo no lo escuchaba. Me hacía cómo 'Ahora vas a escuchar de mí', como diciendo: 'Te voy a poner la SIDE, la AFIP', eso es lo que interpreté yo", sostuvo y dio detalles de lo ocurrió en el pasillo: "Viene él enfurecido, miren que yo me dedico a estudiar la mente, y me dice: 'Ahora me vas a escuchar', como diciendo te voy a poner todo el aparato del Estado a perseguirte".