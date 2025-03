Milei desafió a la oposición y fijó la agenda electoral

Al cierre de la exposición, Milei volvió a desafiar a los parlamentarios y deslizó alguna crítica a los ausentes. “Espero tomen esta invitación como una chance para participar de la tábula raza que siempre hemos predicado. Pero, si deciden declinarla, no me sorprendería. Ya demostraron que entre ustedes y los argentinos algunos no tienen problema en elegirse a si mismos. Sobre todo los que no vinieron”, concluyó.