La magdalena de Proust

En ocasión de desocupar la casa que era de mi abuela en Aguilares, me apersoné de inmediato para reclamar libros de filosofía bajo el sólido argumento de que era el único en la descendencia que había incursionado en la madre de las ciencias. Para los demás nietos y no dejaba ésto de ser un orgullo - me refiero a no ser parte del poco rentable universo de la filosofía. La abuela Julia A. era una de las primeras profesoras de Historia de la Universidad, con maestros de la talla de Eugenio Pucciarelli y Silvio Frondizi. Encontré en los estantes varios textos buenísimos. Pero me llamó la atención entre ellos, me refiero a en medio de ellos, perdido en el scrum de gordos lomos, un librito de poemas de Manuel Lizondo Borda llamado “El amor innumerable”. Mi cabeza cuadrada no era buena para la poesía. Menos cuando ví en la primera página una dedicatoria manuscrita: “A Julia A., su profesor y amigo, Manuel L.B. 22 de diciembre de 1942.”