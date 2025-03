Ser o no ser peronista, nuestra cuestión fundamental

La ciencia política y la sociología hace décadas se vienen ocupando del asunto. Como pasa con cualquier idea política, ser peronista o anti, parece que no responde a motivos puramente racionales, sino que estaría mucho más ligado a lo sentimental. Cuando no a la crianza, al hogar paterno. En el fondo, bien en el fondo, incluso sin que nosotros mismos lo entendamos bien, no es muy diferente a pasiones más banales como la que se puede sentir por River o Boca. Es más una bandera común que nos abriga, una costumbre legada, y tal vez una liturgia compartida por ciertos sectores sociales. No nos importan tanto las razones externas; salvo, por supuesto, y en algunas ocasiones, lo que percibe nuestro bolsillo. Pero no existen motivos intelectuales que pesen más que el sentimiento. Y cuando el sentimiento está presente, nuestra cabeza va a encontrar razones suficientes para validar nuestra indefectible sensación. Es muy difícil domar las pasiones y liberar el intelecto de condicionamientos. No importa el asunto en cuestión. Ya sea la capacidad, la honestidad, incluso los detalles de la intimidad que tanto hablan de un líder, nada suele escaparse de nuestro sesgo. En el caso de Perón esos asuntos de la vida privada fueron intencionalmente solapados por un bando, y destacados por el otro, sin observar el mismo puritanismo en tantas figuras de nuestra historia desde Sarmiento y Mitre hasta Menem, Alberto Fernández y el propio Milei…