¿Debería legalizarse la marihuana?

Con la marihuana se da una situación paradójica: los millones de consumidores que hay en este país defienden su legalización, y quienes insisten en mantenerla ilegal son los que no la consumen ni tienen relación con ella. Así, las supuestas víctimas de esta sustancia resultan sus principales defensores, y quienes la combaten con encono no se ven afectados por ella en absoluto. ¿Tiene esto algún sentido? Si no produce ningún daño a terceros que alguien cultive y consuma marihuana en su propia casa, ¿por qué habría que prohibirlo?