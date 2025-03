El enigma del padre

En su novela biográfica Mamá, Jorge Fernández Díaz supo deslumbrarnos con esa gracia literaria española que reivindica ahora en El secreto de Marcial. Como sabemos, su autor es un periodista y un cronista notable, lo que suma a su narrativa aquello que Truman Capote inauguró en A sangre fría: la ficción fundada en hechos reales. El periodismo literario. Marcial Fernández, el protagonista (¿casualmente medio homónimo del autor?) es un inmigrante asturiano que no logra entenderse con su padre, cosa que, según Iván Turgéniev en Padres e hijos es ciertamente insoluble. La novela está narrada por el hijo de Marcial, quien refiere episodios tanto paternos como maternos: “Mi madre era reacia a esos juegos de baraja y a esas endogamias del club, y mi padre no concebía la vida sin ese lúdico refugio de camaradas, donde los viejos inmigrantes hablaban minuciosamente de sus aldeas remotas y de las increíbles vueltas del destino. Aquella era la primera de una serie infinita de divergencias graves que envenenaban la vida conyugal de mis padres”. Un personaje fantasmal atraviesa el relato: es el “Güercu”, cuya aparición resulta fulminante, el anuncio de una muerte. Y es un aviso ominoso y fantástico, tanto por su calidad literaria como por su género. No son pocas las referencias y alusiones cinematográficas en esta novela, empezando por su dedicatoria-epígrafe: “Esta película está basada en algunos hechos irreales…”. “Escribí hace un tiempo en España un artículo sobre aquel ciclo de cine continuado que durante los años setenta veíamos por televisión todos los sábados de mi niñez y de mi primera juventud: comenzaba a la una de la tarde y acababa a las diez de la noche, cuando daban paso a otro programa llamado ‘Hollywood en castellano’, filmes para adultos que sin embargo nunca me censuraban”.