En el Concejo, Rossana Chahla dijo que la Capital estaba en “terapia intensiva” y expuso los lineamientos para 2025

“Como hace años no sucedía, presentamos el Presupuesto 2024 y la cuenta de inversión 2023 en tiempo y forma para que este Honorable Concejo Deliberante pueda tener a su disposición la herramienta piramidal del control institucional. Cumpliendo con lo establecido por las normas, presentamos cada uno de los informes de ejecución presupuestaria de manera trimestral pero también hemos respondido cada uno de los informes que nos han solicitado cada uno de los Concejales como hace años no pasaba. El presupuesto 2024 se calculó de manera tan seria, profesional y realista que logramos ejecutar el 100% de lo que habíamos estimado recaudar de ese año, siempre con la premisa que no se debe gastar más de lo que ingresa. Fuimos eficientes”, indicó.