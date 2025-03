Trump terminó a los gritos con Zelenski, en el Salón Oval

Cuando advirtió que Estados Unidos ahora está a un océano de la guerra, pero la sentirá en el futuro, una furiosa intervención de Trump. “No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en una posición para dictar lo que vamos a sentir”, dijo el mandatario, con el dedo índice de su mano derecha extendida. Mientras Zelenski intentaba hablar, Trump le dijo que no estaba en una “buena posición” y que no tenía “las cartas”. Zelenski le respondió: “No estamos jugando a las cartas”.