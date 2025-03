Las muertes de Gene Hackman y de su esposa siguen sin esclarecerse

Cuando dejó la actuación en 2004, Hackman se dedicó a la pintura (había estudiando en la Art Students League de Nueva York, aunque sus cuadros no circulan y apenas si salen a la venta en eventos benéficos) y profundizó en la escritura: junto al arqueólogo Daniel Lenihan lanzó las novelas de ficción histórica “Wake of the Perdido Star” (su primera incursión, en 1999), “Justice for None” y “Escape from Andersonville”; y en solitario, “Payback at Morning Peak” y “Pursuit”, de corte policial. Ninguna de ellas se consigue en librerías de la Argentina.