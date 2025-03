Soja: en la Zona Núcleo, las precipitaciones lograron que se pase del desastre a lo aceptable

En el noroeste bonaerense explican que “la recuperación es mejor a la esperada. Se salvó la soja”. ¿De qué se trataba ese desastre y cuál es el nuevo escenario? Los técnicos explican que en sojas de segunda esperaban una pérdida de entre un 40% y un 50% cuando ahora estiman que sería de un 20% a un 30%. “Hay buenas posibilidades de alcanzar los 22 qq/ha de promedio”. En la de primera, las pérdidas antes del agua se estimaban en un 30% a un 40%, cuando ahora estiman un 20%: “podemos estar en promedios de 30 qq/ha a 33 qq/ha”. Del noreste de Buenos Aires, dicen: “en un momento pensamos que no se iba a poder cosechar nada”. Los técnicos explican también que hay zonas en las que, a simple vista, pareciera que no hubieran tenido sequía: “Pero el número de nudos va a ser limitante en soja de primera y los rindes no superarán los 28 qq/ha en el mejor de los casos”.