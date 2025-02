Nuevo acuerdo: el FMI dijo que hay "avances muy positivos" en las negociaciones con el Gobierno

El funcionario no especificó el monto del nuevo programa, que aún está en discusión, al igual que la secuencia de desembolsos. Estos dos elementos son clave para determinar si la asistencia permitirá acelerar la salida del cepo. Milei mencionó una cifra de U$S11.000 millones, aunque los funcionarios negociadores no la confirmaron. Según reprodujo Indobae, Caputo afirmó que el FMI no exigió una devaluación y aseguró que el esquema cambiario posterior al acuerdo ya está definido.