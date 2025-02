Lousteau dijo que estaría dispuesto a una alianza con el PJ si Milei avanza contra las instituciones

"Algo muy grande tiene que ser algo que tenga convicción para pelear con eso y no oportunismo -insistió-. El problema que yo tengo con el kirchnerismo es que yo no veo que haya una reflexión acerca de lo que se hizo mal para llegar hasta acá. Hasta que no haya una reflexión más grande es difícil", aseveró. Según Lousteau, la gestión de Milei tiene "una deriva cada vez más autoritaria".